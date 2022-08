Balade dans la réserve de l’étang de Virelles

Tous les 2esamedis du mois, et donc ce samedi 13 août, il est possible de découvrir les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de Virelles avec une balade dans la réserve intégrale, normalement inaccessible au public, avec le tour de l’étang de Virelles. Chemin faisant, vous découvrirez différents milieux riches en biodiversité. Papillons, batraciens, oiseaux, plantes et fleurs, traces de mammifères… chaque saison apporte son lot de découvertes! La balade peut se combiner ce week-end avec les nombreuses animations organisées à l’Aquascope lors des " nuits des étoiles filantes ".