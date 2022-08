Aublain, le village aux multiples points de vue

Entre Fagne et Calestienne

"De ce point de vue, on observe que le village s’étire sur une longue crête qui sépare les deux régions géologiques que sont la Fagne et la Calestienne. Au sommet de l’éperon, on jouit d’une très belle vue sur l’église Saint-Lambert et son clocher bulbeux caractéristique de la région. Dans une telle configuration, c’est souvent un château que l’on retrouve au sommet d’un éperon rocheux. Dans le cas d’Aublain, il s’agit de l’église mais on remarquera que des meurtrières sont percées dans le mur de la tour, ce qui pourrait laisser croire qu’elle aurait servi de lieu de refuge et de défense au cours de l’Histoire",poursuit Sébastien Carbonnelle.

Table d’orientation

Récemment, des tables de pique-nique et une table d’orientation ont été installées au lieu-dit "Tienne aux Faux". Outre le panorama sur le village d’Aublain, on peut aussi observer le bocage, les prairies humides, fauchées et pâturées, la forêt fagnarde et la vallée de l’Eau Blanche qui coule dans le bas du village. Cette table d’orientation a été installée dans le cadre du projet Interreg Ardenne Ecotourism avec le soutien du Fonds Européen de Développement, du Parc naturel régional des Ardennes, du Parc naturel Viroin-Hermeton de la ville de Couvin. Pour les randonneurs, le point de vue du "Tienne aux Faux" se trouve sur la balade locale balisée au moyen d’un rectangle rouge mais aussi sur le tracé du GRP 125 (Tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse) D’une longueur de 7,7 km, cette randonnée traverse les plaines humides de la vallée de l’Eau Blanche, classées en site Natura 2000. Elle fait également une courte incursion dans la Grande Forêt du Pays de Chimay.