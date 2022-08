Première triennale de la mosaïque à Couvin

En vue de cette première à Couvin, mûrit l’idée, au sein de l’équipe du Centre culturel, de réaliser une mosaïque collective en rapport avec le passé métallurgique de Couvin.

Le site des Forges de Pernelle se présentait alors comme le lieu par excellence pour accueillir une nouvelle sculpture monumentale ornée de mosaïque.

Avec les étudiants en soudure

À la suite de plusieurs rencontres avec le professeur de soudure de l’institut Sainte-Marie, le projet s’est concrétisé. Les élèves de 7esoudure ont réalisé un godet d’un mètre vingt de diamètre.

La coulée de fonte sera vêtue de tesselles de mosaïque hautes en couleur, le reste de la structure restera en l’état brut. Quatre mosaïstes de l’atelier Bidouill’art effectueront ce minutieux travail durant l’été.

Tel était le projet et celui-ci, déjà bien avancé et sera finalisé au cours de la triennale.

Les œuvres des 73 artistes exposant seront réparties en trois lieux d’expositions: le Centre culturel Christian Colle, l’église Saint-Germain et la salle d’exposition de la Croix Rouge.

Quelle est votre mosaïque préférée?

L’accès à la triennale sera gratuit. Via un bulletin de vote anonyme, les visiteurs seront invités à élire leur mosaïque préférée. Un jury composé de mosaïstes et plasticiens livrera quant à lui ses trois prix coup de cœur lors du vernissage le samedi 13 août à 15h aux abords de l’église Saint-Germain.

Les Pansards ont la dalle

Au fil du temps, la ville de Couvin se mue en "cité de la mosaïque de l’Entre-Sambre-et-Meuse". En plus de la triennale du Centre culturel, le CEC le Kraak a développé le projet "Les Pansards ont la dalle".

Les Pansards (gentilé des habitants de Couvin) ont été invités à réaliser des dalles en mosaïque, que l’on a bien vite retrouvées scellées sur les trottoirs pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants de la ville.

La triennale sera accessible du samedi 13 au dimanche 28 août de 13h à 17h. Fermeture le lundi 22 août. Du mardi 30 août au mercredi 14 septembre, la triennale sera accessible les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 17h et sur rendez-vous les autres jours. Fermeture les lundis 29 août, 5 et 12 septembre.

info@ccccc.be 060 345956