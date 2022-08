Que pouvez-vous nous dire à propos de ce stage d’été créé en 2012?

En collaboration avec Geneviève Lannoy (qui est aussi guitariste), nous avons voulu proposer un rendez-vous guitaristique (unique en Wallonie) destiné aux futurs professionnels et aux très bons amateurs. C’est un stage intensif où on fait de la musique ensemble et où on travaille l’interprétation, la technique, les méthodes de travail… Le cours individuel avec un professeur occupe aussi une bonne partie de la journée. Les participants sont soit des étudiants du Conservatoire Supérieur, soit des professionnels soit des musiciens qui se préparent des concours ou tout simplement qui veulent progresser. Il y a 25 ans, j’organisais ce stage en Provence et ensuite, vu que pas mal d’élèves venaient de Belgique (et que le voyage avait un coût), avec Geneviève, on est revenu au pays pour enfin arriver dans ce charmant village.

Qui assure ce stage?

Chaque année, j’invite des collègues. Cette année, 2 maestros italiens m’ont rejoint: Alberto Mersica et Elena Zucchini. Précédemment, des profs de France, de Colombie sont venus dispenser leur savoir… Chaque artiste a sa façon de jouer, son style et il partage ainsi ses spécificités avec les étudiants. Cette année, 6 stagiaires de Belgique, de France et d’Italie suivent nos cours. L’an dernier, un élève venait de Russie. Les étudiants sont âgés de 15 à 65 ans mais en général, la moyenne d’âge tourne autour de 18-25 ans.

Quelle est la finalité de ce stage?

C’est une semaine de pratique intensive qui débouche sur un concert donné dans l’église de Ragnies, afin de pratiquer la musique de chambre, mais aussi pour pouvoir jouer en solo, en duo, en quatuor… Le but recherché est de rendre la guitare vivante à travers un jeu qui implique l’auditeur. Je suis un maniaque du son. J’accorde beaucoup d’attention à la palette sonore, aux couleurs dégagées par le jeu qui permettent ainsi de faire voyager l’auditeur. Avec la musique, il faut arriver à connecter les œuvres aux expériences de la vie à travers un panel d’émotions comme l’amour, la joie, la douleur, la mélancolie, la légèreté, la sérénité… Si on atteint cette dimension émotionnelle dans le jeu, alors, c’est gagné!

Un artiste au palmarès impressionnant

Il est détenteur de nombreux premiers prix de concours internationaux.

Il a joué avec l’Orchestre national de Belgique et les Orchestres philharmoniques de Liège, de Moscou, de Kaliningrad, avec l’Orchestre de chambre de Wallonie ou encore du Kremlin…

Il se produit en tant que soliste à travers le monde et donne des master class ainsi que des stages d’été.

Il a toujours été attiré par les cultures méditerranéennes, hispaniques et latino-américaines.

Johan Fostier se distingue par son jeu engagé, lyrique et infiniment coloré, où l’amour profond du chant et du son règne et interpelle. Deux stagiaires, Mathias Evrard et Corentin Caussin apprécient les cours donnés par les Maîtres invités.

"Ça change vraiment des autres stages où nous sommes trop nombreux: six élèves pour deux professeurs, c’est le top!"ajoutent-ils.

Tous deux s’accordent à dire que Johan est génial: »Il est hyperpositif et nous incite vraiment à continuer de jouer quand nous avons des moments de solitude »conclut Mathias.