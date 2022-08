Officiers et soldats de la marche Saint-Lambert reprennent du service à Cerfontaine

Après deux années de mise en veille, la marche Saint-Lambert de Cerfontaine va de nouveau déployer ses fastes. Une tradition pour se rappeler que Cerfontaine est l’un des 40 villages de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui furent incorporés à la France en 1793 et qui le restèrent plus de vingt-deux ans, jusqu’en décembre 1815. En 1965, quelques Cerfontainois originaires de Daussois, Silenrieux, Soumoy, Yves-Gomezée et Boussu-lez-Walcourt se concertent et forment une Marche destinée à commémorer le 150eanniversaire de la bataille de Waterloo. Comme c’est la coutume, elle devait accompagner une procession. Le comité choisit celle du 15 août qui coïncidait avec le jour anniversaire de la naissance de l’Empereur. Elle prit le nom de Marche Saint-Lambert, celui-ci étant le patron de la paroisse.