La Chinelle en toute simplicité

Une semaine avant le jour J, ils étaient une soixantaine à avoir retroussé leurs manches pour rendre le site accueillant aux visiteurs, tracer le circuit et planter ces milliers de piquets et installer les km de banderoles, mais aussi aménager la piste pour les coureurs, délimiter les endroits des divers stands, l’aire de camping, vérifier l’installation électrique, bref, du travail de l’ombre nécessaire pour que tout se déroule au mieux.

Profitant que tous les bénévoles étaient rassemblés lors d’une pause pour la photo, c’est un organisateur ému qui a voulu saisir l’instant pour s’exprimer: " On apprend à se connaître, mais on peut remarquer que nous commençons à former une vraie famille, la famille de la Chinelle. Il n’y a pas de tente VIP, mais les Very Important Person, c’est vous! Car sans vous, la Chinelle serait tout simplement impossible!" Et sous une volée d’applaudissements, les yeux de Rudy se sont mis à briller…