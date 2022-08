Découvrir le parc naturel Viroin-Hermeton avec trois randonnées en boucle

À condition de prendre les précautions d’usage, la météo actuelle plus qu’estivale ne peut qu’inciter les randonneurs à découvrir la Wallonie et ses richesses naturelles. Pour les aider dans cette quête, Les Sentiers de Grande Randonnée viennent de publier deux nouveaux topo-guides décrivant 36 boucles pour découvrir les parcs naturels du sud du pays. L’ASBL rappelle que les parcs naturels de Wallonie, au nombre de douze, représentent 33% du territoire wallon, soit 71 communes réparties partout en Wallonie. Ce sont des territoires pourvus d’une identité paysagère particulière et offrant jaux visiteurs une nature riche, préservée et des lieux de ressourcement.