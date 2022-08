Une Saint-André sous le soleil et la chaleur à Vogenée

Avec saint André

En repassant devant sa chapelle paroissiale, les marcheurs ont pris en charge la statue de saint André et ils se sont dirigés vers le complexe sportif de Jean-Pierre Bayot où s’est tenue la messe en plein air. Comme chaque année, l’épouse du propriétaire avait réalisé un magnifique autel fleuri pour accueillir cette célébration présidée par le doyen de Walcourt, Jean Tornafol, et animée par la chorale paroissiale dirigée par Bernard Delzenne. À l’issue de l’office, les marcheurs sont remontés à salle ACA pour la remise des médailles d’ancienneté et le dîner.

Procession

Vers 15h, la compagnie s’est remise en route, sous la chaleur, avec le renfort de la fanfare royale l’Union d’Yves-Gomezée. Comme chaque année, les marcheurs ont rendu visite au camping "Le Cheslé" pour le plus grand plaisir des vacanciers. Ils sont repassés par le complexe sportif de Jean-Pierre Bayot pour le bataillon au carré. Ce dernier a eu une pensée pour Andrée Gérard-Jandrain, la marraine de la marche et pour Marcel Lechat, tous deux fondateurs de la marche et récemment décédés. Jean-Pierre Bayot n’a pas non plus oublié Richard Latour, l’ancien chef de la fanfare yvetoise, décédé également en décembre 2020. En mémoire de la marraine, c’est le capitaine des zouaves, Jean-Jacques Jandrain, qui a eu l’honneur de commander la salve. En fin de journée, le public était nombreux à se masser dans le centre du petit village pour assister à la rentrée de saint André dans sa chapelle paroissiale. Lundi, la messe pour les marcheurs défunts y a été dite et la journée s’est poursuivie dans la convivialité et la camaraderie. La retraite aux flambeaux a mis un terme à cette 49eédition de la marche Saint-André de Vogenée.