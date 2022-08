Le château communal de Ham-sur-Heure dans son écrin de verdure

"L’intérêt de ce point de vue réside dans le fait que l’on y jouit d’un panorama remarquable sur la façade sud du château. La tour carrée, située à l’extrême-gauche, en constitue la partie la plus ancienne. Elle abrite le musée de la vie rurale et artisanale de Ham-sur-Heure",précise notre guide. Dans la prairie, située à l’avant-plan du château, coule la dérivation de l’Eau d’Heure qui alimentait jadis le moulin banal. Il rejoint la rivière au centre du village. À l’extrême-droite de l’image, on aperçoit le clocher de l’église Saint-Louis de Beignée."Au travers de ce parcours, j’ai indirectement pérennisé deux tronçons menacés",nous fait remarquer Richard Herbecq."Le premier est le chemin historique du vieux cimetière et le second, la traversée de la prairie du château vers le pont sur la dérivation. Il y avait eu toute une polémique à ce sujet et des barbelés avaient été placés en attente du placement d’une barrière. Finalement, le passage est toujours ouvert",se réjouit-il.

Vieux cimetière

Situé au lieu-dit "Le Montant", le vieux cimetière d’Ham-sur-Heure, depuis lequel nous observons notre point de vue du jour, est aussi un lieu chargé d’Histoire."C’est ici que fut édifiée la première église d’Ham-sur-Heure, probablement entre 1250 et 1300. Comme l’actuelle, elle était déjà dédicacée à saint Martin. De cette église primitive, il reste cinq pierres tombales, avec scènes et épitaphes gothiques, adossées aux murs de la morgue",détaille Richard Herbecq. C’est aussi dans ce vieux cimetière d’Ham-sur-Heure que se trouve la sépulture des familles de Merode et d’Oultremont, les anciens propriétaires du château. On peut aussi y voir la chapelle funéraire de la famille de Paul de Barchifontaine (+/– 1850), ancien maître de forge du hameau dont la résidence était l’actuelle maison de repos "Le Castel".