En caravane vintage au Camping des Lacs de l’Eau d’Heure

À peine lancé, son tout dernier projet rencontre déjà un franc succès. Il propose de séjourner dans des caravanes vintage au Camping des Lacs situé aux Lacs de l’Eau d’Heure. " Durant la crise covid, dit-il, j’ai réfléchi à proposer de nouvelles choses et pas seulement pour l’événementiel. Je suis un passionné de caravanes et je cherche toujours à mettre en avant celles-ci. J’ai eu l’occasion de trouver des caravanes vintages en excellent état. J’ai voulu les conserver "dans leur jus" et offrir aux vacanciers l’occasion de remonter le temps et de loger dans des caravanes des années soixante et nonante. Pour l’instant, j’ai deux caravanes sur place. Je mène ce projet avec Jean-François Baelden qui gère le camping et qui m’a proposé d’y déposer les caravanes. Elles ont été remises aux normes et sont tout à fait fonctionnelles."

Pour le jeune entrepreneur thudinien, il ne s’agit pas seulement de séjourner dans un logement hors du commun mais de revivre les heures de gloire du camping du temps où la Belgique était un des plus grand fabriquant de caravanes durant les années 60-70. L’un des deux logements est une DE REU Casablanca GT de 1969 et l’autre est une FENDT de 1990 pour quatre personnes. Placées dans des parcelles ombragées et aérées avant l’arrivée des vacanciers, il ne faut pas craindre de se retrouver dans un sauna en fer. À l’intérieur on y trouve de quoi cuisiner, un frigo, des espaces de couchage et, dans la Fend, un espace sanitaire bien que le camping dispose de toutes les commodités. Pour y loger il faut compter 60 euros la nuitée.