Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les Perséides, ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée. Dans sa course régulière d’un an autour du Soleil, la Terre traverse plusieurs nuages de poussières laissés par des comètes. Au mois d’août, il s’agit de celui des Perséides, constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Ces débris brûlent au contact de l’atmosphère terrestre, donnant lieu à la plus belle pluie d’étoiles filantes estivale de l’hémisphère Nord. pour le plus grand plaisir de nos yeux ébahis!

Ce sera l’occasion immanquable d’observer le ciel à la recherche d’étoiles filantes, mais d’autres belles surprises astronomiques vous attendent également: observer la Lune et ses cratères, mers et montagnes à la tombée de la nuit, ainsi que les nébuleuses et les galaxies un peu plus tard. Œil à la lunette ou au télescope, les astronomes amateurs du CNABH vous feront partager leurs émotions, leurs connaissances, leur émerveillement et leur passion.

Au programme

Vendredi soir à 20h, Benoît Goffin, passionné par le ciel et les étoiles qu’il observe et photographie depuis un petit observatoire installé dans son jardin, expliquera ce que sont les étoiles filantes et comment on les détecte. Il présentera aussi quelques météorites issues de la collection rassemblée par Jean-Claude Dresse. Régulièrement présent aux réunions du CNABH à l’observatoire de Sivry, il détaillera l’intérêt de sa rubrique "Ephémérides" qui annonce les événements célestes intéressants à regarder à l’œil nu ou à la jumelle, dans les prochaines semaines.

Pour les plus jeunes, le vendredi soir, Lolipop, les Ludiciens et Encastra animeront une soirée "Jeux de société".

Le samedi à 20h, Philippe Morel, chasseur d’éclipse et de comètes, fournira toutes les explications sur ces phénomènes d’exception que sont les aurores boréales.

À ces conférences s’ajoutent des visites commentées, le vendredi de 18h à 20h, de l’exposition "Les yeux tournés vers le ciel". Celle-ci se tient jusqu’au 21 août et présente, à la façon d’un cabinet de curiosités, des pièces fournies par les astronomes et naturalistes de la Botte du Hainaut, mise en scénographie par l’artiste momignien Jean-Claude Dresse. Le samedi 13 août dès 14h, des animations en lien avec le Cadran solaire monumental installé sur le Grand Pont de Virelles sont également prévues.

L’observation du ciel sera aussi possible le samedi après-midi, grâce à la mise à disposition de la lunette LUNT (qui protège les yeux observant le soleil). Les amateurs seront éclairés sur ce qu’ils verront par les spécialistes que sont John Gueulette, Roland Bonsinsegna, Claude Gahon, Jean-Paul Hannecart, ainsi que des membres du Cercle des Naturalistes Amateurs de la Botte du Hainaut.

Observer les étoiles

Vendredi 12 août et samedi 13 août de 21h30 à minuit, une observation commentée du ciel nocturne permettra de repérer des étoiles filantes, Jupiter et la pleine Lune, soit à l’œil nu, soit à l’aide d’instruments, jumelles et télescopes, mis à disposition du public pour ce week-end exceptionnel. Un instrument, l’EVScope, permettra aussi de partager en direct les images collectées sur les smartphones des participants.

Boissons, cocktails et petite restauration en soirée. Accès gratuit le vendredi dès 19h30, et le samedi dès 18h. Tout le programme sur www.aquascope.be