Les courses de trottinettes d’Olloy-sur-Viroin ont 30 ans (PHOTOS)

"Cette soirée musicale festive a battu tous les records des années précédentes puisque 700 entrées y ont été enregistrées",nous a confié un des organisateurs.

Un public toujours présent

Le samedi soir, le départ des trottinettes avait lieu non loin des "Quat’Voyes", un endroit où les Ollégiens ont l’habitude de se réunir lors de leurs festivités. Et le public était bien présent après deux années de privation. Les participants à ce grand week-end de courses se préparent de longue date avant l’événement. Les amateurs de compétition pure s’entraînent bien longtemps avant le grand jour tandis que les participants à la catégorie folklore aménagent leur trottinette et cherchent le déguisement qui les aidera à décrocher la première place du classement. Bref, dans un cas comme dans l’autre, une participation exige une longue préparation de la part de ces passionnés, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Passage sous le chapiteau

Le départ de la course a eu lieu le samedi soir. Les participants de la catégorie "compétition" se sont élancés dans la course en premier dans les rues d’Olloy-sur-Viroin. Quelque temps après, c’était au tour de la catégorie "folklore" de prendre le départ, mais dans un rythme beaucoup moins soutenu.

Durant trois heures, les équipes ont effectué leur circuit, passant à chaque tour sur le site des "Quat’Voyes" et sous le chapiteau. Les participants offraient ainsi au public un spectacle inoubliable.

La seconde manche s’est déroulée le dimanche après-midi, après un repas convivial. À l’issue de cette édition, une remise des prix, en présence du bourgmestre et d’un échevin, s’est déroulée sous le chapiteau.