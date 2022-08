Ham-sur-Heure-Nalinnes: à la découverte du vignoble nalinnois

Présence de producteurs locaux

Cela a été le cas à Nalinnes en 2017 quand cinq passionnés ont créé un vignoble sur une parcelle située à la rue de Tingremont. Dans un premier temps, 600 pieds de vigne ont été plantés. L’année suivante, en 2018, le vignoble s’est agrandi avec 400 pieds supplémentaires sur une surface totale de 25 ares de terrain. Bien que le climat devienne plus doux ces dernières années chez nous, les initiateurs du projet ont néanmoins opté pour la sécurité en choisissant un cépage très résistant: le Muscaris.

L’objectif de ces vignerons amateurs n’est pas de faire du rendement. Pour cette raison, ils ont privilégié les méthodes naturelles afin d’éviter les pulvérisations. Doté d’un sol acide, le terrain se prête à la production d’un vin blanc effervescent. Ce dimanche 14 août, de 11h à 18h, les vignerons de Nalinnes proposeront une journée portes ouvertes afin que les citoyens découvrent le fruit de leur travail.

L’attraction de la journée sera la visite guidée du vignoble organisée par petits groupes. Dans le but de mettre en lumière les produits locaux, les organisateurs du vignoble nalinnois inviteront des artisans à se joindre à eux, histoire de faire la promotion des produits du terroir. Légumes et produits laitiers de la Ferme des Monts, confitures et gelées de raisins du Chaudron des Sorcières, miel des Marloyats, pâtes artisanales ou encore les bijoux de Sido B. Création feront le bonheur des visiteurs.

Un parking fléché

Un château gonflable sera installé pour les enfants tandis que les parents pourront déguster des saveurs de saison au bar. Pour éviter le stationnement sauvage, les organisateurs ont prévu un parking fléché situé à 200 mètres du site.

Grâce à des conditions climatiques optimales depuis le début du printemps, les vignes nalinnoises seront vendangées en septembre. Pour en savoir plus, rendez-vous au vignoble nalinnois ce dimanche.