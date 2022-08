Deux blessés graves dans un accident frontal à Gimnée (Doische)

Un trentenaire de nationalité française aurait, roulant en direction de Doische à bord d’une Audi, aurait, selon nos informations, mal négocié un virage. A ce moment, un autre conducteur à bord de d’une Renault arrivait en sens inverse. La collision frontale a été très violente comme en témoigne l’état des deux voitures. La route a été fermée à la circulation par la police. Les deux conducteurs ont dû être désincarcérés. Après plus de deux heures de travail sur place des secouristes, l’occupant de l’Audi a dû être transporté en hélicoptère vers l’hôpital, son état étant jugé comme inquiétant. Le second automobiliste, domicilié à Mazée, a été très sérieusement blessé. Le parquet a désigné un expert, descendu sur place pour déterminer les causes exactes de ce terrible accident.