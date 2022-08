Chimay: du géocaching à Lompret-sur-Mer

Le géochaching est une sorte de chasse aux trésors mondiale. Muni de son smartphone et de l’application du même nom, le chasseur part à la recherche de petits bibelots placés dans une boîte cachée dans des endroits remarquables: une chapelle, un abri-sous-roche, le creux d’un arbre multicentenaires… Le géocacheurs retrouve l’endroit à l’aide du positionnement GPS et immortalise souvent son passage en écrivant un petit mot ou en laissant à son tour un bibelot (un trésor) dans la boîte. L’Arboretum 156, via sa cheville ouvrière Patrice Wuine, a compris l’intérêt de ce jeu de plus en plus populaire. Il propose ainsi, depuis le printemps, différents parcours entre Momignies et le viaduc de Blaimont.