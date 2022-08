Marche Saint-Christophe: 75 ans de tradition à Hanzinelle

Saint Christophe est celui qui "porte le Christ" – la signification du prénom – et l’aide à franchir les obstacles. Il est considéré comme le saint patron des voyageurs et des soldats. Au regard du rôle protecteur que l’on reconnaît à Saint Christophe, mettre une médaille à son effigie dans sa voiture sert de protection, un geste qui, pour les croyants, évite aux voyageurs les accidents et autres problèmes liés au trajet. À Hanzinelle, il est célébré lors d’une marche qui a ses propres traditions, coutumes et règles. Après deux années marquées par le covid, le village a connu le retour d’une édition grandiose à l’occasion du 75eanniversaire. La foule de visiteurs en attestait par sa bonne humeur et sa présence très marquée pendant les temps forts sur les 4 jours. " Après le retour des prisonniers en 1946, la marche d’Hanzinelle a été créée"se souvient André Toussaint qui marche depuis 73 ans dans le village. Bercé depuis son plus jeune âge par cette tradition datant d’avant la guerre début du 20e siècle et jusque 1932, une compagnie assistait à une messe militaire puis se rendait à la Saint-Pierre à Morialmé. C’est une passion qui se veut familiale et se passe de père en fils. Hanzinelle a en tout cas, avec sa place classée, gardé son charme et son âme d’autrefois. D’anciennes photos en attestent. Même les costumes ont très peu changé. Pour André, son plus beau souvenir reste la première année où il a pu marcher comme major et c’était en 1973."Quel cachet, cette remise des drapeaux au Monument quand tout le monde monte en rang", entend-on dans la foule.