Le clos des Zouaves dans les Jardins suspendus à Thuin

Swamini Decuir, de l’Office du tourisme, en a sélectionné un que peu de visiteurs connaissent pour une raison bien particulière."Sur le site de l’ancien casino, dans la Grand-rue, un immeuble à appartements a été aménagé. Plutôt bien intégré au sein du paysage thudinien, la cour du bâtiment est accessible au public afin qu’il puisse profiter de ce point de vue à la fois insolite et particulier. La grille retient souvent les touristes de pénétrer dans la cour de l’immeuble mais ils ont l’autorisation de la pousser pour aller admirer le point de vue",précise Swamini.

Vallée de la Biesmelle

De cet endroit, on bénéficie d’une vue dégagée sur la vallée de la Biesmelle et les Jardins suspendus qui sont classés au patrimoine majeur de Wallonie depuis 2010. On jouit aussi d’une belle vue sur le Bois du Grand Bon Dieu qui est considéré comme le premier lieu de vie connu à Thuin."On y a retrouvé des traces de vie de l’époque de Jules César. L’ULB y a encore retrouvé des balles, des morceaux de jarre et des pièces de monnaie lors des fouilles qu’elle y a menées cet été",poursuit l’animatrice de l’Office du tourisme. Ce bois est aussi un magnifique lieu de promenade qui abrite de nombreuses chapelles forestières.

Un vignoble dans les jardins suspendus

Le troisième élément que l’on aperçoit depuis ce point de vue, c’est le vignoble "Le clos des Zouaves"."Il a été créé en 2000 par l’ancien propriétaire de la distillerie de Biercée, à l’endroit même où des vignes existaient déjà à l’époque médiévale",poursuit Swamini. Orienté plein sud, ce vignoble jouit d’une température favorable et beaucoup plus élevée que l’autre versant de la vallée. L’an dernier, les vignes n’ont pas souffert de la gelée. Elles produisent entre 1900 et 2000 bouteilles d’un vin 100% local et naturel. Il s’agit d’une culture raisonnée et sans pesticide. L’entretien de la vigne est assuré par l’ASBL "L’Essor", une entreprise de formation par le travail. Le raisin est cueilli, vinifié et conservé au sein de la distillerie de Biercée. Il s’agit de cépages Régent et allemand résistants aux intempéries.

Signalons enfin qu’au fond de la vallée, on peut parfois entendre siffler le tramway historique qui relie Thuin à Lobbes. Le RAVeL de l’ancienne ligne 109, qui relie Thuin à Chimay, serpente aussi au fond de cette verdoyante vallée.