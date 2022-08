Foire Verte de Cerfontaine: nature, terroir et tradition

Écoresponsable

Tout d’abord, ce qui ne change absolument pas et qui est toujours à souligner, c’est que l’entrée y est gratuite. Pas un rond à débourser pour venir apprécier ce que les 94 exposants auront à cœur de présenter dans le cadre d’un événement écoresponsable. Sur les 4 hectares qui s’aménagent de mieux en mieux d’édition en édition, il y aura de quoi satisfaire les plus exigeants avec des activités aussi nombreuses que diversifiées.

Le cheval y a, comme toujours, une place de choix, que ce soit le cheval de trait où les plus costauds auront à se mesurer lors du traditionnel concours, que ce soient les élégantes amazones du Haras du Millésime juchées sur leur belle monture qui feront preuve de toute leur adresse dans de belles chorégraphies. Et que dire des oies et canards qui déambulent au milieu du public surveillé du coin de l’œil par leur fidèle matou. La traditionnelle balade en char à banc tracté par deux vaillants chevaux permettra toujours de faire le tour du propriétaire. Il y a cela et bien d’autres choses encore: atelier des sabotiers, shows canins, vieux tracteurs sans oublier le tout nouvel observatoire installé en bordure de l’eau. Et finalement, si une petite faim vous taraude, faites confiance à Edgard le boucher qui pourra vous venir en aide. Côté plus festif, moins de musique mais de la musique quand même avec l’harmonie royale de Cerfontaine ou encore l’accordéon de Jérôme Béroudiaux, ou pourquoi pas le bal champêtre. Bien d’autres choses encore et pour n’en manquer aucune, le plus simple est de prendre la direction de Cerfontaine ces 6 et 7 août.