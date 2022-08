Dormir sous les étoiles, au bord de l'étang de Virelles

Économie locale

Le projet, né dans la foulée de celui qui a permis d’installer des ilôts-refuges pour les oiseaux sur l’étang, a mis quelque temps à émerger. Une partie du site est en effet toujours en zone de loisirs, mais sous haute protection; tout a donc dû être minutieusement analysé pour coller aux normes environnementales et urbanistiques. Le chantier lui-même a pris du temps et des moyens. " Pour les îlots, l’étang a été vidé, et on en a profité pour amener les structures conçues par l’architecte Pierre Salingros et l’entreprise couvinoise Stabilam, à l’aide de chemins de tôle et de gros tracteurs". Car seul un sentier de randonnée longe la rive et donne aujourd’hui accès aux cabanes. Une fois celles-ci posées sur les pilotis au bord de l’eau, il a fallu en aménager l’intérieur. " Nous voulions du confort, tout en restant cohérent" poursuit Vincent Scaillet. Une petite réserve d’eau, alimentée manuellement par le personnel de l’Aquascope, dessert un évier dans le cabinet qui abrite aussi une toilette sèche. " Par contre nous avons choisi une literie très confortable, et un éclairage adapté pour éviter de troubler l’avifaune." Un câblage électrique subsiste du temps où la berge était bétonnée avant que le site soit repris par Natagora/Virelles Nature. " Du coup, on a pu installer un luminaire d’ambiance dans l’entrée, avec capteur de présence, un petit frigo, une lampe de chevet et un système d’éclairage latéral tapi dans le mur en tête de lit. L’objectif est que la lumière artificielle soit la plus discrète possible" ajoute le directeur. Pour coller au plus près de la nature sans la dévoyer, toute la menuiserie intérieure a été réalisée par l’artisan de Cerfontaine, M. Sainthuile. Chaque cabane porte le nom de l’essence de bois local utilisée pour la décoration: Fraximus (frêne), Quercus (chêne) et Prunus (merisier). On retrouve cet esprit sur la terrasse, comme posée sur l’eau, juste ornée de deux sièges taillés dans les troncs d’arbre. Simplicité et confort caractérisent l’intérieur. Le but n’est pas ici de passer une semaine sur place, d’y faire la fête, mais de profiter deux ou trois jours du calme, de l’espace naturel, en apprenant à l’observer. " Une paire de jumelle et un guide ornithologique sont d’ailleurs à disposition des hôtes dans chaque cabane. Même ceux attirés par l’aspect insolite sans être amateurs d’observation de la faune se prennent au jeu. Pour la restauration, nous proposons des paniers petits-déjeuners, des colis barbecue à utiliser dans l’espace prévu à cet effet près de la Cantine, ou encore un coffret dégustation de Chimay. Et depuis peu, une offre de massages en cabane est disponible" explique encore Vincent Scaillet. Ajoutée à cela la présence d’un petit poêle à bois, nul doute que ces nouveaux hébergements insolites attireront des hôtes, n naturalistes ou en quête d’insolite une bonne partie de l’année.

www.aquascope.be