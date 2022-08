Doische: cinéma en plein air à la Brasserie des Eaux Vives

Le vendredi, dès la nuit tombée, soit vers 22h, les visiteurs pourront assister à une projection de plusieurs courts-métrages belges sur un grand écran de cinéma en plein air. Le lendemain, c’est un très joli film d’animation en pâte à modeler qui sera projeté, également vers 22h.Mary&Maxconte l’histoire de Mary et Max, deux êtres solitaires qui se rencontrent et cherchent à se comprendre. Leur correspondance évoque les thèmes de l’autisme, de la différence et de la solitude. Un bar à Moji-Chette et un stand de petite restauration agrémenteront les deux soirées. Pour assister confortablement à la projection, il est conseillé d’amener ses chaise pliante, canapé gonflable, transat, couverture… En journée, les spectateurs pourront découvrir le métier d’artisan brasseur lors de la visite guidée de la brasserie et déguster ensuite les bières élaborées sur le site de Romerée.