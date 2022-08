Froidchapelle: du golf, pour tous les âges

Pour tous

Encore une idée reçue à qui il faut tordre le cou quand on franchit l’entrée du Golf des Lacs. Notre première impression en atteste lorsque nous rencontrons un groupe de seniors prêts à s’élancer sur les grands espaces. Des seniors que les golfs comme celui des Lacs soignent particulièrement en leur donnant rendez-vous régulièrement. À la Plate Taille, tous les mardis différentes formules d’initiation ou de perfectionnement sont proposées. Ils sont ainsi une bonne trentaine à se retrouver régulièrement, ce qui n’est pas étranger à la convivialité et l’esprit de franche camaraderie qui s’est installé entre tous ces participants.

Des aînés choyés mais pas qu’eux puisque tout le monde est bienvenu, les tout jeunes à peine âgés de 5 ou 6 ans, les juniors à qui des formations peuvent être proposées, des moins aguerris et des golfeurs plus expérimentés, des hommes, des femmes, en un mot comme en cent, tout le monde. Et pour tous ces sportifs, le Golf des Lacs qui se définit comme"Centre de Loisir Sportif"propose des programmes à la carte sur cours 9 trous, un "3 trous Expérience" pour l’entraînement, ou un "pitch & putt" ludique pour travailler le jeu court.

La participation financière reste accessible, proposant des formules adaptées à chaque candidat golfeur ou joueur confirmé. Toutes ces formules vous permettront de passer des premiers contacts avec le golf jusqu’à l’obtention du brevet d’aptitude et la pratique régulière de ce sport de plein air.

Mais pas que…

Le Golf des Lacs se caractérise aussi par d’autres expériences uniques comme le foot golf ou le disc golf où le ballon ou encore le frisbee tiennent lieu et place de la balle de golf. Des expériences autant originales qu’amusantes qui contribuent pour qui le souhaitent à passer de bons moments sportifs et à prendre du bonheur dans un cadre idyllique. Tout cela sans oublier le Snag golf ou encore le parcours 9 trous Putt-Putt, sorte de mini-golf mais bien loin de ce que l’on trouve généralement dans certains centres de loisirs.

En un mot comme en cent, le site fréquenté tant par des touristes que par les membres et golfeurs de passage offre des expériences uniques et un concept de golf ludique qui garantissent un moment divertissant à tous, quel que soit l’âge, quel que soit le niveau. Seul, en famille, entre amis le golf est l’un des maillons d’une série de concepts installés autour des lacs de l’Eau d’Heure pouvant vous apporter, comme le dit le slogan du site, bien du bonheur.

Un parcours 18 trous et une école de golf à Ragnies

Deux clubs de golf existent en Entre-Sambre-et-Meuse, celui des Lacs installé sur le site touristique, et le Ragnies Golf Club, à Ragnies, dans l’entité de Thuin, créé voici déjà plus d’une dizaine d’années sur 50 ha en face de l’ancienne Ferme de la Cour qui abrite la Distillerie de Biercée, la brasserie Grange des Légendes et des salles de réception. Alors que le golf des Lacs offre un parcours 9 trous + 3 et des greens synthétiques pratiques en termes de coût d’entretien et de jeu en toutes conditions, le club ragnicole s’étale sur 18 trous pour un parcours sportif de 5720 mètres bénéficiant d’un entretien respectueux de l’environnement et d’aménagements naturels des abords. Il bénéficie aussi d’une vaste infrastructure d’entraînement, la "Thudinie Academy" avec un putting green naturel, un practice couvert et un terrain dit d’approches pour travailler les coups spéciaux. Les jeunes joueurs comme les adultes néophytes ou confirmés peuvent y bénéficier d’un enseignement professionnel qui leur donne accès au parcours bien sûr, puis aux compétitions régulièrement organisées dans le club ou lors de rencontres avec d’autres structures golfiques.

Infos: Rue de la Roquette, 31-33, Ragnies (Thuin) 071 53 32 67. info@ragniesgolf.be