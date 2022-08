Chimay: les travaux de voiries et d’entretien vont s’enchaîner dans l’entité

Des projets de mobilité douce

Concernant la mobilité douce, on peut épingler le projet de piste cyclable en zone propre entre Chimay et Bourlers. Les travaux pour cette liaison sont estimés à 640000 € avec une aide régionale de 537600 €."D’autres connections semblables sont prévues à plus long terme pour connecter Bourlers à Baileux et Bourlers à Forges",annonce l’échevin des Travaux, Éric Thiry.Mais à ce stade, rien n’est encore fermement décidé.Si nous évoquons ces projets, c’est parce que la Région wallonne nous demande d’anticiper et de voir plus loin dans nos projets."

Avec un chantier estimé à 889000 € (271000 € de subsides), la chaussée de la rue du Marché à Virelles sera entièrement rénovée. Il s’agit d’un axe important pourtant dépourvu d’égouttage digne de ce nom.

"Pour 300000 €, l’égouttage de la chaussée de Mons à Chimay sera refait pour empêcher des arrivées d’eau intempestives dans le parc du château",nous confie par ailleurs le bourgmestre Denis Danvoye. Autre dossier prioritaire: la rue de Keyzer à Forges: (106000 €, 67000 € de subsides Pic).

Demande de la population

Excentré, le village de L’Escaillère connaîtra l’amélioration de deux de ses rues: la rue du Centre pour 343000 € (subsides de 162000 €) et la rue de la Lisbonne pour 180000 € (subsides de 113000 €).

"Ces demandes ont été exprimées lors de la dernière réunion citoyenne qui s’est déroulée à L’Escaillère", précise le bourgmestre.

Toujours sur le point culminant du Hainaut, l’entrée du cimetière (rue de l’Eau Noire) sera dotée d’une rampe pour en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Quant à la Maison des Jeunes, les ouvriers communaux procéderont à son rafraîchissement en fonction de leurs disponibilités.

Dans un autre domaine, les agriculteurs n’ont pas été oubliés puisque des voiries agricoles seront remises en ordre, à la rue du Rond-Point à Forges pour 239000 € et rue de la Ferrière à Virelles pour 81000 €. À noter qu’une aide régionale à hauteur de 80% est prévue si des plantations sont installées le long de ces chemins.

Des toitures d’églises rénovées

Enfin, les toitures de deux églises seront également rénovées dans le cadre du PIC: celle de Virelles pour la somme de 340000 € (214000 € de subsides) et de Bourlers pour 460000 € (subsides de 290000 €). D’autres édifices religieux, éléments du patrimoine des villages, devraient suivre.

"Pour la réalisation de tous ces chantiers, il est difficile d’annoncer des dates précises,ajoute encore le bourgmestre.Mais dès qu’un subside est reçu, nous lançons le chantier qui y correspond."

Dernière info, le marché de rénovation en profondeur de la rue des Juifs qui relie le nouveau rond-point de la Parapète au village de Bourlers, sur 1,2 km, a été attribué à l’entreprise Pirlot. La Commune attend le planning du chantier et l’échevin des Travaux espère son lancement dans la seconde moitié de l’année, voire début 2023.