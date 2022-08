Tremblez, elles sont de retour à Treignes… les Macrâles!

Dans le premier acte, l’action se déroule au 17esiècle. Au milieu des artisans et des ambulants de l’époque, le Seigneur de Vierves, Comte de Hamal, sème la tyrannie dans ses villages. Les ragots et rumeurs vont et viennent et attirent l’attention des soldats chargés de les rapporter au Prévost, le bras droit du Seigneur. Cinq femmes vont vivre la persécution de la chasse aux sorcières: Gaïlla, qui détient le secret des plantes; Martine, l’étrangère et rebelle; Emilia, la libertine rousse; Luna la sage-femme; et Jeanne, dite la folle. Elles vont finir au bûcher au terme d’un procès expéditif.

Deuxième acte: quatre siècles plus tard, Sarah, animatrice à l’Écomusée, doit accueillir un groupe de jeunes et leur présenter les métiers d’autrefois… Victime de violence conjugale, elle va elle-même devoir animer un groupe de jeunes qui harcèle une jeune fille aux cheveux roux. Son directeur, tyrannique et misogyne, ne va pas l’épargner. Elle se retrouve bien seule pour gérer les conflits.

D’une part, cette fiction évoquait une période sombre de notre histoire régionale qui fut, de 1620 à 1670, le théâtre de nombreux procès de sorcellerie. La plupart du temps, c’était des femmes qui étaient accusées de ce crime. À cette époque, la puissante baronnie de Vierves était le siège d’une cour de justice de la principauté de Liège, qui condamna quelque trente-cinq femmes victimes de l’intolérance, de la bêtise et du pouvoir masculin.

D’autre part, cette fiction démontrait aussi "la malheureuse" continuité entre ces faits et la maltraitance dont sont victimes de nombreuses femmes ici et ailleurs, pour nous amener à réfléchir à ce qui conditionne ces comportements.

Il était assez saisissant de constater le comportement du public pendant le premier acte, s’agissant de faits passés, et dans le deuxième acte où l’on constate que la violence règne encore de nos jours, provoquant une sorte de stupeur après avoir pensé "heureusement, les temps ont changé"…

La troupe des "Valeureux Crayats" assurait aussi le spectacle, et celui-ci était présenté par Martine Dardenne. Une trentaine de personnes de l’entité, comédiens et comédiennes en herbes pour la plupart, danseurs et danseuses, assuraient le spectacle dans un cadre vraiment adéquat. Notre région regorge de talents et ce serait un réel atout touristique que de présenter de tels événements chaque été.