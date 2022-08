Série d'été (2): le site de la Montagne de la Carrière à Doische

Plusieurs carrières

Le site de la Montagne de la Carrière devrait plutôt s’appeler "aux carrières" car il en compte plusieurs qui possèdent chacune leur nom propre. On trouve ainsi la "Carrière du Sanglier"; localisée à 350 mètres au nord-ouest de l’église de Vaucelles, sur le flanc occidental de la Montagne de la Carrière. La seconde est la "Carrière du Trou de l’Œuf" qui est localisée à 750 mètres au nord-ouest de l’église, le long de la rue du Moulin. Enfin, la troisième est la "Carrière du Trou de l’Espoir". Elle est localisée à 500 mètres au nord-ouest de l’église, le long de la rue des Carrières."Dans ces trois anciennes carrières, on extrayait du calcaire givetien dans le cadre de l’exploitation de la pierre bleue",précise Jean-Michel Sonet. En plus de la table d’orientation et d’un panneau didactique expliquant l’intérêt biologique du site, la commune de Doische projette d’installer, prochainement, une tour d’observation à vocation touristique et didactique. Six grands gîtes plats et verticaux, à destination des chauve-souris, seront posés sur le bardage des façades est, ouest et sud du deuxième pallier et de la cage centrale. Ces emplacements visent à les rendre inaccessibles aux visiteurs, à multiplier les orientations car les chauve-souris changent naturellement et très régulièrement de gîte. Voici donc un second point de vue, tout proche du pittoresque village français de Hierges, qui mérite un petit détour durant cet été.