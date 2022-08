Les œuvres de Didier Leemans en volumes ou en dessins interagissent autour de la notion de "Présence Humaine". Nous pouvons depuis peu apprécier ses sculptures dans l’Espace Saint-Joseph et c’est avec curiosité qu’on pourra apprécier les œuvres qu’il va produire cette semaine sur ce thème avec certainement une vision différente de celles que nous avons l’habitude de voir!

Le travail photographique et cinématographique de Valérie Berteau interroge les connexions, les liens entre l’homme, le territoire, le corps, l’environnement. Son approche se situe dans le vaste champ de l’anthropologie visuelle, avec une sensibilité particulière pour les gestes et la matière.

Ses œuvres photographiques ont déjà fait l’objet de plusieurs expositions et publications, et ses films sont diffusés (et primés) dans de nombreux festivals internationaux.

Ensemble, ils articuleront leurs recherches plastiques autour de l’Eau Noire, mêlant plusieurs disciplines sans oublier d’inviter l’imaginaire.

C’est donc une première à ne pas rater à Couvin! Elle est notamment motivée par la conviction du centre culturel que les arts plastiques sont un vecteur extrêmement important de l’expression culturelle et que, dans le cas présent, pouvoir observer le travail d’artistes contemporains, c’est avoir accès au droit de découvrir, d’apprécier, d’être séduit ou bousculé.