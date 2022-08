Pour le public, c’était l’occasion de découvrir les vols incroyables d’une multitude d’appareils: des avions, des drones, des hélicoptères, des Jets, des planeurs… Sur la piste, un pilote dirige le lâcher d’un parachutiste miniature plus vrai que nature. Et cerise sur le gâteau, il arrive aussi à radiocommander le parachute qui se posera à 3 m de lui!

"Il n’y a pas de concours aujourd’hui. On vole pour le plaisir et on veut, ainsi, montrer toutes les facettes de l’aéromodélisme. On profite également de l’occasion pour organiser des lâchers de bonbons pour le plus grand plaisir des enfants"explique Gérard Wérion, président du club.

L’AASH a d’autres activités au programme. En effet, du 8 au 13 août, un stage est prévu pour les enfants qui pourront construire, avec un moniteur, un avion modèle réduit. Les domaines suivants seront abordés: lecture d’un plan, montage, collages, installation de la radio, initiation au vol, simulateur…

Le 25 septembre, un concours de voltige verra s’affronter des avions "Grands Modèles" (des maquettes volantes de 3 m).

"L’an prochain, nous fêterons nos 50 ans et deviendrons une Société Royale. En 2024, nous espérons pouvoir organiser ici une manche du Championnat d’Europe"ajoute-t-il.

L’AASH compte 37 membres et est ouvert à tous! Depuis 2019 (la 1reannée), l’inscription est offerte pour les moins de 18 ans. Il n’y a pas besoin de matériel: le club met tout à disposition avec un moniteur!

Enfin, Gérard espère que le projet d’installation de nouvelles éoliennes ne viendra pas compromettre l’avenir de son association. Mais il est prêt à se battre!

www.aash.be