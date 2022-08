Je suis avant tout passionné de concerts. Et j’en organise depuis pas mal d’années, avec le festival Natura à Couvin ou avec le Spring, dans mon école à Chimay. Il y a une bonne dizaine d’années, je les ai contactés, pour proposer des collaborations, des échanges… Comme ce n’était pas une mégastructure comme Werchter, j’ai eu directement un excellent contact.

Charleville, c’est tout près…

De Couvin ou de l’Ardenne namuroise, cela prend une bonne demi-heure, pas plus. J’ai l’habitude de dire que c’est le plus belge des festivals français.

On y croise donc beaucoup de nos compatriotes?

Étonnamment, pas tant que ça. Dans l’organisation, on essaye de savoir d’où vient le public. Les Belges représentent moins de 10%. C’est peu: récemment, aux Ardentes à Liège, les organisateurs ont expliqué que, parmi les spectateurs, il y a eu 30% de Français. Il y a une visibilité du festival à améliorer côté belge.

Vous y travaillez?

J’essaye en effet d’amener ma petite contribution. Je colle notamment des affiches dans ma région. On va installer des «roll-ups» avec la programmation dans certains Night & Day. Je lance également un petit concours destiné aux collectionneurs de verres à Chimay. Quatre d’entre eux sont gravés avec le logo du festival. Depuis Chimay aussi, on proposera le voyage organisé pour le mercredi 17/08, avec Stromae à l’affiche.

En 2015, à l’occasion du festival, beaucoup de projets culturels communs étaient évoqués entre Namur et Charleville. Qu’en reste-t-il aujourd’hui?

Il y a toujours cette envie de collaborer entre Charleville et les autres villes mosanes comme Namur. Mais les Français sont aussi en contact avec Charleroi, Bouillon… C’est une région de France qui sait aussi que son développement passera par ses interactions avec la Belgique, le Grand-Duché…

Et, en concret, dans le rendez-vous 2022?

Pour composer l’affiche, et surtout dans ses composantes des musiques plus urbaines et rap, il y a eu des liens très étroits avec l’agence Back in the dayz basée à Bruxelles mais aussi Charleroi.

Finalement quelles sont les trois meilleures raisons de venir au Cabaret Vert en août?

Le prix est un argument massue. 49 € pour un jour où vous pourrez notamment voir Stromae, c’est vraiment bon marché. Venir dans les Ardennes françaises, ce sera aussi un dépaysement, le cadre est très vert, c’est la France… Qualité et diversité de la programmation sont un gros atout. Durant les cinq jours, vous pourrez voir Slipknot, vrais «monstres» de la scène metal, mais aussi de gros noms du rap, de l’electro, du ska avec Madness et des icônes du rock anglais, comme Liam Gallagher.

Toutes les infos sur www.cabaretvert.com