La guitare classique invitée en Thudinie

Le mercredi 3 août

Johan Fostier et Alberto Mesirca (Italie) se produiront dans un récital solo, en deux parties, à 20h15, à l’église Saint-Étienne, sur la Grand-Place de Donstiennes. Entrée: 12 €.

Le dimanche 7 août

Elena Zucchini (Italie) et Johan Fostier seront en solo et duos à Ragnies. Ce concert sera précédé par les stagiaires (Belgique, France, Italie) en solo, duo, trio et ensembles de guitares à partir de 17h à l’église Saint-Martin, sur la place de Ragnies. Entrée: 12 €.