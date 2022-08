Esperanzah! se souvient de la victoire des "gens ordinaires" à Couvin

Alors, quand le projet voit officiellement le jour, il s’accompagne d’un véritable phénomène social concocté par des anti-barragistes, simples citoyens mais qui, face à l’ennemi, ont muté en résistants coriaces. Radio pirate et drapeaux noirs ont fait le cauchemar des forces de l’ordre. Des machines et des hangars ont fini à la casse. Des Couvinois sont passés dans le bureau d’un juge d’instruction dinantais. Parmi ceux-ci: un avocat dont le cabinet est présent à Couvin depuis… 40 ans.

Tuer pour un barrage

Des images inscrites sur fond de cadre bucolique mais dont la force n’est pas sans rappeler la force de frappe des métallos ou des agriculteurs lors de leurs descentes sur Namur et Bruxelles. Briser le monopole de l’État en diffusantRadio Couvinsur 102 MHz (première radio pirate dont le but est clairement défini), envahir les bâtiments des travaux publics en balançant des dossiers par la fenêtre, se montrer plus radical.

C’était en 1978. Aujourd’hui, tout va effectivement bien. Mais qu’en est-il de cet esprit de mobilisation aussi brute que belle? Réponse dans la salle alors que tout cela a payé. Sans mort d’homme.

La réflexion peut paraître excessive mais dans la bouche d’un anti-barragiste, on était prêt à tuer pour sauver le pays des Trois vallées de la noyade. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue chez une jeune spectatrice de Couvin."Je suis venue car on voit mon papa dans le film. Et je n’avais pas encore eu l’occasion de le voir." Son papa n’est autre que le topographe. Bref, un " mauvais"dans le scénario. " Le pire, c’est qu’il n’était pas spécialement pour ce barrage",souligne sa fille.

Autres spectateurs: Collette et Almos. " En 1970, on était jeunes, plein d’espoir et prêts à toutes les luttes."En tant que Bruxellois, ils se sont mobilisés contre la destruction des Marolles, le périphérique sud qui a failli raser une partie d’Uccle. Colette, en 1972, c’est une jeune maman engagée dans le combat de Willy Peers. " Je fréquentais les objecteurs de conscience. On allait manifester à Florennes, contre le nucléaire."

Pour Almos, les enjeux étaient visibles, précis et fédéraient les catégories sociales:"la faiblesse du citoyen est compensée par sa créativité". Pour le présent, Colette se montre plus pessimiste. " Depuis plus de 30 ans, ce sont les mêmes thèmes et ça n’avance pas. Pour Bruxelles, on avait promis 5000 logements sociaux en cinq ans. Et puis rien."

Un coup de blues vite balayé par l’écho de ce film résolument optimiste.