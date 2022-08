Les riverains se sont souvent plaints de la vitesse à laquelle les véhicules abordent leur quartier. Dès lors, la perspective d’un chantier devant rénover le revêtement laissait entrevoir un accroissement du danger: tout le monde a tendance à pousser sur le champignon lorsqu’il roule sur un beau billard…

"Nous avons donc décidé d’installer deux dispositifs de ralentissement aux abords du hameau, explique l’échevin des Travaux, Francis Saulmont. À l’issue du chantier qui débutera ce 20 août et durera 40 jours ouvrables, deseffets de porteavec des coussins berlinois seront placés aux alentours des numéros 11 et 25 de la rue de la Tauminerie.Ces dispositifs seront semblables à ceux qui sont placés dans Petite-Chapelle."Après les travaux, la circulation sera limitée à 50 km/h dans le quartier.

Le chantier permettra de doter la voirie d’un nouveau revêtement mais aussi d’éléments linéaires devant éviter les actuels affaissements de chaussée vers les fossés. Le coffre de la route sera restauré et renforcé. L’ensemble sera reprofilé.

Malgré une demande formulée en conseil communal, aucune piste cyclo-piétonne ne sera conçue sur la voirie, la route n’étant pas assez large à cet endroit:"Chaque fois que nous le pourrons, nous le ferons, la voirie partagée est pour nous une priorité, précise Francis Saulmont.Mais ici, ce n’était pas possible".Il aurait fallu exproprier les agriculteurs voisins pour ce faire, de l’autre côté des fossés bordant la route. Impensable.

Pas de bus à Brûly à la rentrée

Seul souci non résolu jusqu’ici: aucun bus TEC ne pourra effectuer la boucle "Petite-Chapelle-Brûly" le temps du chantier. La Commune avait demandé que les travaux soient exécutés durant l‘été pour cette raison, mais l’entreprise ne peut ouvrir son chantier que le 20 août. Dès lors, les étudiants devront trouver des solutions pour la rentrée. "C’est une situation difficile et nous n’y avons pas encore trouvé de solution. Une déviation serait possible via Gué d’Hossus, mais les bus TEC ne peuvent pas rouler en France", regrette l’échevin.