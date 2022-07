A Thy, château et église au creux de la Thyria

Un bel ensemble architectural

Pour cette première halte, arrêtons-nous sur les hauteurs de Thy-le-Château et plus précisément dans la rue des Gnolys d’où l’on jouit d’un point de vue intéressant sur le centre historique du village dont les pièces maîtresses sont le château médiéval et l’église. Bâtis en pierre calcaire du pays, ces deux éléments du patrimoine se marient harmonieusement pour former un bel ensemble architectural.

Laurent Marlier, le photographe qui nous accompagne dans cette première escapade, ne se lasse pas de ce point de vue."Je l’ai déjà immortalisé à différents moments de la journée, à toutes les saisons et j’y reviens encore régulièrement. Pour moi, il s’agit d’un des plus beaux points de vue sur le village de Thy-le-Château",assure-t-il.

Un château du XIIe siècle

Au fil des siècles, l’histoire du château et de l’église n’a pas été un long fleuve tranquille. Ils ont subi les guerres et les affres du temps. Mais ils sont chaque fois parvenus à traverser les âges et à se relever pour nous arriver dans l’état de conservation qu’on leur connaît actuellement. Bâti à flanc de coteau, le château médiéval de Thy-le-Château remonte au XIIe siècle. Il est constitué d’un corps de logis, d’un donjon, d’une cour haute avec un pilori et d’une cour basse.

L’ensemble est ceinturé par un mur d’enceinte dominé par plusieurs tours d’angle.

Une châsse de 1617

À la Révolution française, le château a été abandonné et menaçait ruine. Une brasserie y a été aménagée au XIXsiècle. Au XXsiècle, il n’existait plus qu’une partie du bâtiment principal. Le donjon et les remparts avaient disparu. À cette époque, il a été racheté par le maître des forges Louis Piret qui a entrepris de le restaurer.

En septembre dernier, le château a été mis en vente. Son propriétaire, décédé depuis, nous avait fait part de son souhait que l’acquéreur y permette l’organisation d’activités culturelles comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent.

Pour sa part, l’église des saints-Pierre-et-Paul date du XVe siècle. Mais elle n’a pas non plus été épargnée par les guerres. Elle a été mutilée au XVIIIe siècle, reconstruite en 1920 et après la Seconde Guerre mondiale.

Elle abrite la très belle châsse de 1617, œuvre de l’orfèvre namurois Henri Libert. Comme on peut le constater, un zoom sur ce joli point de vue peut vite nous emmener dans les méandres du riche passé de Thy-le-Château.