Budget participatif provincial: les projets de l'arrondissement de Philippeville

"L’initiative est exceptionnelle à plus d’un titre,insiste le service communication de la Province de Namur.Elle est destinée à venir appuyer des projets locaux, innovants et d’intérêt général proposés par des groupements citoyens et autres associations. Les projets en question devaient être rentrés pour le 15 avril."

Un total de 21 projets sur la province

Vingt et un d’entre eux ont été jugés recevables, dont sept présentés par des associations issues de l’arrondissement de Philippeville: à Philippeville, Walcourt, Rosée, Morialmé, Le Mesnil, Florennes et Roly.

En ce mois de juillet, le budget participatif est entré dans une étape décisive puisque l’heure est venue pour chaque citoyen de voter et d’offrir à ses projets préférés une chance de bénéficier d’une manne plus que substantielle, à savoir un maximum de 50000 €!

Chacun a ainsi la possibilité de faire entendre sa voix jusqu’au 30 septembre, au départ de la plateforme "Ensemble en province de Namur" ( https://ensemble.province.namur.be).

"Ces votes sont d’autant plus importants qu’ils comptent pour 60% dans la désignation des projets lauréats,souligne le communiqué de la Province.Le choix du comité de sélection intervient seulement pour 40% dans le classement. Chaque voix peut donc tout faire basculer."

Un peu de patience: les lauréats de cette première édition seront connus en novembre 2022, une fois le classement final arrêté et les budgets attribués par le comité de sélection.

Voici, en quelques lignes, les projets présentés par des associations de l’arrondissement de Philippeville. Aux citoyens, désormais, de voter pour les initiatives qu’ils souhaitent défendre.

Espaces de convivialité

– À Philippeville, le collectif de défense des sentiers et chemins de Philippeville entend rendre accessible les balades de l’office du tourisme aux personnes à mobilité réduite. L’idée est d’acquérir cinq Joëlettes qui permettront de promener ces personnes en toute sécurité. Ces fauteuils roulant tout terrain seraient répartis sur le territoire de la Commune.

– À Walcourt, dans le centre-ville, L’ASBL Les passeurs des remparts souhaite prolonger les efforts de "verdurisation" qu’elle a entrepris depuis 2015 et créer des espaces de convivialité sur la place centrale.

– À Rosée, un groupe de citoyens, rassemblé dans l’association "Rosée s’embellit" souhaite mettre en valeur le patrimoine de son village. Dans cette perspective, ses membres veulent créer des espaces intergénérationnels dans les différents sites historiques du village. Une balade permanente dotée de panneaux informatifs relierait ces divers points. En parallèle, un parcours de géocaching serait aussi proposé.

– Toujours dans l’entité de Florennes, mais à Morialmécette fois, le comité pour la restauration des vitraux de l’église Saint-Martin souhaite mettre en lumière une partie sombre de la place où se trouve l’édifice, qui recèle des curiosités.

Lieux de rencontre

– À Le Mesnil, dans l’entité de Viroinval, le comité des fêtes envisage la création et l’aménagement d’un espace communautaire, lieu de rencontre intergénérationnel. La cour de l’école accueillerait un espace de partage (installation de tables, bancs) avec des parterres fleuris. Diverses installations (hôtel à insectes, abri pour le mobilier, poubelle…) seraient installées.

– Retour à Florennesoù les membres du conseil consultatif communal des aînés souhaitent aménager des espaces de convivialité, de repos (banc, corbeille) et installer un panneau reprenant une ou plusieurs anecdotes/légendes des aînés de chaque commune de l’entité de Florennes.

– Enfin, à Roly,le comité d’accompagnement "Rolywood" propose un espace communautaire, lieu de rencontre intergénérationnel. Un local servirait d’abri de stockage et de cuisine) et un espace de délassement (pétanque, jardin collectif, arbres fruitiers…) verrait le jour à proximité.

Votes jusqu’au 30 septembre sur https://ensemble.province.namur.be