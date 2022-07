Momignies: découvrir un réseau de mares avec la Trame bleue

Des mares sur 4 km

Financé par une bourse européenne Life, visant la préservation de la biodiversité, le projet a permis de creuser une vingtaine de mares, qui s’ajoutent aux quelques plans d’eau existants, pour créer un réseau de 24 pièces d’eau.

"Elles s’étendent de la Quarantaine, à proximité de la gare de Momignies, puis longent le RAVeL, jusqu’au bivouac du bois de Macon, en milieu forestier", nous explique-t-on. " Au maximum 400 mètres séparent deux mares afin de permettre aux espèces de se multiplier."

Le réseau s’étend sur quelque quatre kilomètres. Afin de joindre l’utile à l’agréable, chacune des mares a été garnie d’une clôture de bois: " Avec ces 1300 mètres de barrière, nous pouvions ajouter de l’esthétisme et de la sécurité à l’objectif initial de biodiversité".

Afin de faire découvrir cette nouvelle pépite de son RAVeL, et de l’Arboretum 156 qui l’accompagne, la Commune de Momignies s’est alliée aux Contrats de Rivière Haute Meuse & Sambre pour créer une balade de 10,5 kilomètres, qui vient compléter les 117 kilomètres de randonnées déjà existants sur l’entité.

Pour les moins sportifs, elle est, de plus, découpée en deux boucles plus courtes de 8,5 km et 3,5 km.

Balade téléchargeable

Cette cinquième promenade Ici c’est cool de l’Entre-Sambre-et-Meuse, appelée "Trame Bleue et Cie", vient s’ajouter au projet des contrats de rivière de permettre à chaque citoyen de découvrir les rivières du territoire et le patrimoine naturel ou architectural qui y est lié.

"Le parcours est jalonné de dix stations où une borne guide les promeneurs et permet de découvrir un peu de l’histoire de Momignies et de son rapport à l’eau", peut-on lire sur le site du Contrat de Rivière Sambre et Affluents.

La balade est téléchargeable sur le site de la Commune de Momignies avec un descriptif complet imprimable. Elle démarre à la place de la Gare où un panneau propose un résumé et un QR code donnant un accès direct au site Internet.

https://www.momignies.be/loisirs/tourisme/promenades/