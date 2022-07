Chimay: des étudiants cherchent une famille d'accueil

Rebeka, par exemple, âgée de 15 ans, est une fille ouverte d’esprit. Elle adore sa famille et voyager. Juan, étudiant équatorien de 17 ans, aime la Formule 1, c’est la raison pour laquelle il fait du karting. Une dizaine d’étudiants internationaux recherchent encore une famille d’accueil, comme Rebeka et Juan qui arriveront fin août en Belgique et qui seront scolarisés dans une école secondaire à proximité de leur famille d’accueil. Leurs motivations? Visiter de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles choses, améliorer leurs capacités de communication et apprendre le français. Les familles qui les accueilleront auront la chance de découvrir une autre culture, de s’ouvrir sur le monde et les échanges internationaux tout en restant à la maison. Accueillir est une expérience très enrichissante humainement pour tous les membres de la famille. Toutes les familles sont les bienvenues: jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique ou monoparentale, etc. L’accueil est bénévole mais les frais scolaires et personnels restent à la charge des étudiants internationaux et de leur famille naturelle.

L’association peut donner davantage d’information via son site internet www.yfu-belgique.be, au 04/223 76 68 ou via l’adresse inbound@yfu-belgique.be.