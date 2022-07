Les flux de trafic bientôt sous la loupe en Entre-Sambre-et-Meuse

Pour rappel, l’Entre-Sambre-et-Meuse est en grande partie intégrée au projet de supracommunalité de Charleroi-Métropole. Même des communes comme Chimay et Couvin sont donc concernées.

Telraam est un système léger d’observation de la circulation. Il se compose d’un micro-ordinateur, de capteurs et d’une caméra à très faible résolution. Il permet de mesurer le trafic et sa vitesse, ainsi que de connaître la répartition entre piétons, deux-roues, voitures et véhicules lourds.

Dans ce cadre, les volontaires sont conviés à se manifester pour installer sur leurs habitations des compteurs de flux. Les méthodes de mesure en usage sont le plus souvent onéreuses, limitées dans le temps et enregistrent rarement tous les modes de transport. Avec la technologie Telraam, les voitures sont différenciées des camions. On identifie également les autres usagers. Collectées en continu, ces données vont nourrir l’analyse scientifique et la réflexion politique."Dans notre zone, il était initialement prévu de limiter l’étude aux territoires de onze communes. Nous avons décidé de l’étendre à l’ensemble des entités, en ce compris l’Entre-Sambre-et-Meuse, explique Delphine Reman, chargée de projets pour Charleroi Métropole (lire par ailleurs). En partenariat avec l’agence wallonne du Climat (Awac), nous avons obtenu un budget d’Interreg pour l’achat de 100 dispositifs de comptage de flux de déplacement multimodal qui seront installés gratuitement dans les habitations rencontrant le plus grand nombre de critères d’intérêt. Cela se fera en septembre, au terme d’une sélection des candidats et d’une formation de référents de proximité".

L’ASBL Mobilesem est partenaire de ce projet, ses équipes seront en première ligne aux côtés des volontaires. L’appareil de comptage est muni d’une caméra qui fonctionne sur secteur. Ce capteur peut être fixé sur la face intérieure d’une fenêtre située au premier étage d’un bâtiment avec vue sur rue. Via le réseau sans fil du domicile, toutes les mesures de flux sont envoyées à une banque de données centrale. De cette manière, Telraam réalise des comptages (uniquement quand il fait jour) de façon précise. Sur une durée d’un an, ces chiffres seront mis à disposition en opendata pour tous les acteurs et opérateurs impliqués dans la gestion de la mobilité et de la qualité de l’air.

Outre le SPW Mobilité Infrastructures, il s’agit d’alimenter la réflexion des décideurs politiques dans le cadre du plan de mobilité de Charleroi Métropole en cours d’élaboration. Ces données permettront aussi d’objectiver le ressenti des citoyens quant au volume et au type de trafic qu’ils subissent au quotidien.

Les candidats peuvent s’inscrire sur le site jusqu’au 30 juillet: https ://telraam.net/fr/candidates/charleroi-metropole/wave-charleroi-metropole