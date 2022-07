À l’étroit, le centre de transfert des déchets de Vodecée veut s’étendre

Dans l’arrondissement de Philippeville, le centre de transfert de Vodecée est une pièce essentielle dans la gestion des déchets, qu’ils soient ménagers, organiques ou papier/carton. Construite en deux phases (en 2002 pour la partie administrative et les garages et en 2006 pour le hall de transfert et la dalle de manœuvre), ce site constitue la base de départ et d’arrivée pour les camions de collecte de déchets. Ce charroi dessert les 8 communes de l’arrondissement: Couvin, Philippeville, Doische, Viroinval, Cerfontaine, Walcourt, Florennes et Mettet.