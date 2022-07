La 28e édition des 24 H de boules de bois réunit 75 joueurs belges et français

Le jeu de boules de bois est essentiellement localisé dans la Botte du Hainaut. Dans l’entité chimacienne, il compte désormais 5 clubs: Salles, Bourlers, Virelles, Robechies et Rièzes. Comme ce jeu est également très répandu dans le Nord de la France, cette région envoie chaque année une belle délégation d’équipes françaises avec le secret espoir de remporter la victoire.

L’éclairage des sites de jeu qui ne sont pas fermés à la circulation crée une ambiance chaleureuse et insolite. Le moment le plus éprouvant pour tous les joueurs est sans nul doute la nuit, plus précisément lors de la fraîcheur du petit matin. À ce moment, après une nuit blanche pour la plupart des joueurs, après les effluves de boissons locales réconfortantes, après le froid qui pénètre dans les organismes fatigués, c’est à ce moment que l’on peut perdre rapidement le concours.

Cette année, le titre est remporté par Urbanczik Da. – Urbanczick Di – Macq J. A la seconde place Laporte S. – Laporte E. – Deroux G. 2e: P. Wilmart, S. Laporte et J-M Laporte, 3e: Masson S. – Lelong J.-P. – Recloux. 1reéquipe féminine: Bodart M. – Marchal C. – Marchal B.

Le comité organisateur est composé d’Éric Lelong, Dimitri Massard, Fanny Damas, Michaël Recloux, Patrick et Jean-Pol Lelong, Jean-Marc Debaes et Christian Henriet.