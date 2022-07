Dès le 1er aoput, c'est parti pour la rénovation du centre-ville de Beaumont

Les congés payés terminés, c’est exactement le lundi 8 août que les engins de chantier de l’entreprise René Pirlot et Fils, de Virelles, prendront possession de la Grand-Place de Beaumont pour des travaux de rénovation de ce haut lieu de la cité des macarons traversé, chaque jour, par un charroi atteignant parfois les 10000 unités. Il est vrai que traverser Beaumont est souvent inévitable du fait de sa situation géographique entre Charleroi, Mons, Philippeville, Chimay et la France.

Un chantier d’un million €

Le chantier exigera un minimum de 180 jours ouvrables, ce qui conduira jusqu’à la fin juin 2023, si tout va bien! L’importance des travaux explique l’ampleur de la note qui, aujourd’hui, se chiffre à 1056690 €, avec un subside PIC (Plans d’Investissements Communaux) de 636434 €. L’intercommunale IGRETEC s’est vue confier le cahier des charges avec, entre autres, les nombreuses dispositions pour rendre le centre-ville et Beaumont toujours accessibles aux automobilistes durant le chantier.

Il faut rappeler que l’artère qui coupe la grand-place et qui est empruntée par de nombreux poids lourds n’est pas communale mais bien régionale. La Commune ne fait donc pas tout ce qu’elle veut au niveau des aménagements. Mais elle a pesé de tout son poids pour que cette place "new-look" facilite la mobilité, tout en favorisant la sécurité et l’esthétique des lieux.

Une courbe sinusoïdale

Concernant la sécurité, l’auteur de projet a tracé une courbe sinusoïdale afin de réduire la vitesse des véhicules dans le centre-ville.

Autre critère dont il fallait tenir compte: la place du piéton et des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). L’endroit est encadré de commerces, de restaurants et de bistros, mais aussi d’un institut scolaire et, bien entendu, de l’hôtel de ville. Dans ce contexte, les trottoirs seront agrandis et pourront accueillir quelques tables en toute sécurité.

Pour l’aspect esthétique, des dalles en pierre recouvriront certains trottoirs et un soin particulier sera apporté à l’éclairage pour mettre en valeur certains édifices. Hélas, un chantier de cette ampleur ne sera pas achevé en un jour et, comme le précise le bourgmestre Bruno Lambert:"Il faudra prendre son mal en patience".