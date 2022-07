Ham-sur-Heure-Nalinnes: un Kiosque aux jeux dès la rentrée

Un partenariat a été établi entre le service bibliothèque et le Centre public d’Action sociale. Le local du rez-de-chaussée de la bibliothèque de Nalinnes-centre, située au château Monnom, sera dédié à cet effet avec un rafraîchissement préalablement nécessaire. Les travaux avancent dans les temps: les murs ont été repeints ainsi que les boiseries. Il reste encore le sol et le plafond à restaurer, ainsi que les radiateurs.

Du matériel de récup

Les tables et les chaises ont fait l’objet d’achats spécifiques. "Nous avons prévu une table haute avec des chaises adéquates, deux tables normales avec des assises particulières comme des ballons ou des tabourets à bascule" , explique Marie Michaux, bibliothécaire.

De cette manière, il sera possible de jouer sur place en complément du service de jeux à emporter. Pour ce qui est des étagères, dans un souci écologique, un appel aux dons a été lancé. C’est la récup qui donnera le ton dans les rayonnages.

"La création d’une ludothèque a été évoquée lors des dernières élections communales par trois services communaux: le Plan de Cohésion sociale, le Centre public d’Action sociale et le Réseau communal de Lecture publique" , rappelle Marie Michaux. "Ces trois services ont mutualisé leurs moyens financiers, humains et logistiques afin de concrétiser ce projet ."

Sans la pandémie, le "Kiosque aux livres" aurait déjà vu le jour. "Nous espérons que ce service supplémentaire associé aux bibliothèques augmentera notre visibilité et, surtout, nous permettra de faire lire encore plus" , ajoute la bibliothécaire.

Une équipe formée

L’inauguration de la ludothèque aura lieu le mercredi 21 septembre à 18h30. À partir de cette date, elle sera ouverte tous les mercredis, de 13h30 à 19h. Les trois bibliothécaires (Marie, Héloïse et Delphine) en assureront la gestion.

"Pour nous remettre le pied à l’étrier, nous avons suivi quelques formations continues dernièrement.Cela concernait la création d’une ludothèque pour Héloïse, la présentation de l’offre éditoriale pour moi et les jeux coopératifs et l’utilisation et adaptation des jeux pour faire apprendre pour Delphine" , détaille notre interlocutrice.

Pour ce nouveau projet, l’équipe bénéficiera d’un quart-temps supplémentaire et d’une équipe de trois bénévoles. La ludothèque comprendra, au départ, environ 200 jeux pour tous les goûts et tous les publics. "Nous bénéficierons aussi de l’appui de la Bibliothèque Centrale du Hainaut avec une centaine de jeux de leur collection mis à disposition de nos usagers" , précise Marie Michaux.

Des déguisements et un kicker

Le choix sera diversifié avec des jeux de stratégie, des jeux à énigmes, des jeux de circuit, des jeux de langages, des jeux de questions, des jeux d’assemblage ou encore des puzzles.

"Par contre, nous n’aurons pas de jeux numériques pour commencer. Ni de jeux d’exercice comme, par exemple, des jeux de manipulation pour les petits. Dans l’avenir, nous souhaitons proposer quelques déguisements pour les enfants et nous aurons aussi un kicker" , conclut notre interlocutrice.