Froidchapelle: deux couples jubilaires à la fête

Noces de diamant

60 de vie commune, c’est ce que viennent de vivre Jacques Wilmotte et Anne-Marie Keyeux. Mimie, comme tout le monde l’appelle est Erpionnaise pure souche puisqu’elle est née un lendemain de Noël en 1940 dans la maison qu’elle habite toujours actuellement, après avoir connu d’autres environnements au cours de sa vie professionnelle. Jacky, lui aussi à un sympathique surnom, est originaire d’Auderghem où il a vu le jour le 18 avril 1931. Ils se marient le 12 avril 1962 et ils auront deux fils, Didier et Laurent et par la suite 6 petits-enfants et même 2 arrière-petits-enfants. Leur paisible retraite est agrémentée d’activités diverses comme le bricolage, la lecture et le jardin. Mais il y a aussi les visites régulières chez les personnes qui se sentent un peu trop isolées.

Noces d’or

Domenico Cardarelli et Chantal Joachim se sont dit oui le 3 juin 1972. C’est il y a quelques mois à peine qu’ils se sont installés sur le périmètre d’Erpion, à la rue du bois du Four exactement. De leur union naîtra Geoffrey qui va leur apporter deux petits-enfants. L’un comme l’autre sont de véritables sportifs. C’est ainsi que Chantal a participé deux fois aux 20 km de Bruxelles et une fois aux 10 miles de Charleroi. Domenico est un passionné de judo (6edan) et trois fois par semaine, il prodigue des entraînements aux jeunes.

Les deux couples coulent des jours paisibles dans un environnement qu’ils qualifient de paradisiaque.