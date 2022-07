Des couples jubilaires fêtés à Froidchapelle

Les jubilaires

Le bourgmestre Alain Vandromme et l’échevine Fabienne Moreau retracent en quelques mots le parcours commun des jubilaires.

Joseph Van Hamme et Gilberte Vandenbergh : Joseph qu’on connaît sous le patronyme de Francis a épousé Gilberte le 18 mars 1972 à Anderlecht. Ils atterrissent dans une caravane résidentielle au Cul de Cheval en 1979 avant de construire leur propre chalet et de s’intégrer parfaitement dans le village en participant activement entre autres au Laetare.

Aldino Nanni et Muriel Mirandelle : il est né en Italie et elle à Charleroi. Il pratique le vélo en compétition et c’est via cette discipline sportive qu’ils se rencontrent. Ils se marient à Courcelles le 1er juillet 1972. Depuis 9 ans, ils résident au Bosquet.

Michel Chocq et Marie-Geneviève Duprez : Français originaires de la Somme, ils se marient le 16 décembre 1972 à Terpigny. En 1988, le couple s’installe au Chénia et consacre la majeure partie de son temps à la famille.

Jean-Louis Conreur et Arlette Piret : ils se marient le 27 mai 1972. Lui est un ancien militaire en Allemagne. Le couple s’installe au Bosquet en 1995 dans une caravane puis dans un chalet. Et maintenant, ils vivent dans une coquette maison à la rue de Virelles.

Jacques Dogné et Lucienne Motquin : il est originaire de Solre-Saint-Géry et elle de Froidchapelle. Lui, ingénieur civil travaillera toute sa carrière aux ACEC et chez Alsthom. Lucienne ou plus exactement Lulu, sera institutrice à l’école libre de Froidchapelle. Ils seront très actifs dans le laetare froidchapellois comme à l’institut L’Accueil où il est toujours administrateur-délégué.

La rapide rétrospective a été suivie de la remise des cadeaux et du verre de l’amitié animé par l’association musicale.

Le brillant pour Christiane et Jacques

Au premier rang de ces jubilaires, Christiane Corman et Jacques Trigaux se sont mariés à Froidchapelle le 5 avril 1957 devant Jules Trigaux, l’oncle de Jacques. De véritables Froidchapellois qui n’ont jamais quitté leur terre natale en reprenant la ferme des parents, où ils vivent toujours actuellement. De leur union naîtront quatre enfants, Bernard, Agnès, Thierry et Vincent qui vont leur donner par la suite 13 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants sans compter le 8e, prévu pour le mois d’octobre.

La ferme familiale, ils l’ont exploitée jusqu’à leur retraite en 1995. Les contraintes familiales et surtout professionnelles les ont obligés à faire une croix sur les vacances, ne quittant pratiquement jamais Froidchapelle. Mais une fois la retraite arrivée, ils se rattrapent en traversant à ce jour déjà 16 fois l’Atlantique pour rejoindre le Québec où s’est installé leur fils Thierry. Mais, il n’y a pas que le Québec et ils entreprennent de nombreux voyages avec leurs amis Rinna et Michel. Toujours alertes, ils entretiennent la forme grâce à la marche qu’ils pratiquent régulièrement sur le Ravel ou parfois pour Christiane avec les Tamalous de la Botte. 65 années de vie commune bien remplies et qui sont encore loin d’être arrivées à leur terme.