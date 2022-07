"L’idée est née durant la pandémie et elle est partie du constat qu’il n’y avait plus d’animations dans le village" , explique Grégory Evrard, le président du comité des fêtes. "Notre première activité a été la fête de la Saint-Nicolas. À la Saint-Valentin, nous avons proposé une action petit-déjeuner à emporter et nous avons aussi organisé le grand feu au printemps. Ces différentes activités ont permis d’obtenir des fonds pour mettre sur pied la ducasse" ,

Une course de brouettes

Grâce au dynamisme du comité, soutenu par une vingtaine de bénévoles, la fête a connu un vif succès, avec une participation des anciens de la localité mais aussi des nouveaux habitants. Au niveau des activités, le concours de belote a réuni 24 équipes. L’animation la plus ludique de la ducasse était une course de brouettes proposée en trois manches de 30 minutes. Cinq concurrents se sont élancés sur le parcours semé d’embûches.

Pendant ce temps-là, les fêtards admiraient le spectacle autour d’une boisson rafraîchissante et les enfants s’amusaient aux jeux proposés par une poignée de forains. Les réjouissances se sont ponctuées par un barbecue le dimanche midi. Ce repas estival a rassemblé 150 convives heureux de partager un moment convivial.

Les bénéfices de la ducasse permettront au comité des fêtes d’organiser de nouvelles activités dans les prochains mois.