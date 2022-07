Beaumont: des produits locaux et durables pour les camps scouts

Avec des producteurs locaux

Pour atteindre ces objectifs, les TopinamPotes ont organisé une centralisation des demandes en nourriture des différents camps prévus autour de Beaumont. Afin de garantir la sécurité alimentaire, ils ont recherché les campements accessibles en environ un quart d’heure de route de la ville. Ils ont aussi contacté les différents producteurs et agriculteurs locaux afin de mettre, à la disposition des jeunes campeurs, une nourriture saine et locale lors de leur séjour dans la région. Ils ont ensuite pris contact avec les différentes structures et producteurs en capacité de satisfaire cette énorme demande ponctuelle. C’est ainsi qu’ils ont rencontré des producteurs motivés et notamment les membres de la coopérative La Botte paysanne dont le magasin est situé au lieu-dit Lorroir à Sivry-Rance. Cette structure leur octroie une ristourne qui facilite l’accessibilité aux produits de qualité. Un partenariat "win-win" qui ravi fortement les coopérateurs en cette saison de haute production et de vacances pour une partie des acheteurs habituels.

Le groupe de bénévoles organise une sorte de "collect and Go" avec des produits locaux et bios pour les différents camps scouts. Chaque jour, tout est rassemblé dans les locaux de l’école Saint-Servais de Beaumont et mis à disposition des responsables des camps.

"Nous sommes loin de la publicité tapageuse et du "greenwashing" des grandes chaînes de distribution, ainsi que des prix proposés qui écrasent la juste rémunération des producteurs", tient à préciser Catherine Tellier, une des responsables de la Botte paysanne.