Un retour populaire pour la fête de l’Été, à Momignies

Cela faisait trois ans donc que les Momigniens attendaient leur rendez-vous de l’été, mêlant cérémonies officielles, fête nationale oblige, et festivités en tout genre et pour tous les âges. Dès l’aube, brocanteurs et chineurs ont envahi la voirie entre la Grand-Place et les Arsillières pour une nouvelle édition de la brocante franco-belge orchestrée de main de maître par la joyeuse équipe de l’association Pour mon village. À côté de la centaine de camelots, une dizaine d’artisans locaux présentaient leurs produits, plus gourmands les uns que les autres, entre bière artisanale et Or Rouge de Chimay, le safran local.