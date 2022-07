Ham-sur-Heure-Nalinnes: l'auteur présumé de la tentative de meurtre reste en détention

L’inculpé pour tentative de meurtre reste en prison pour un mois supplémentaire. Un homme a été la cible d’une tentative de meurtre dimanche soir , non loin de son habitation située rue Froide à Ham-sur-Heure-Nalinnes. La victime, qui sortait ses poubelles, a été accostée par un individu qui a demandé lui de le véhiculer jusqu’à La Louvière, là où il prétendait vivre. Face au refus de la victime, l’agresseur a sorti un pistolet et tiré à plusieurs reprises dans sa direction. La victime a été touchée par quatre projectiles, dont deux au niveau du thorax et du cou.