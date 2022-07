Bassin de la Sambre: éliminer la balsamine de l’Himalaya, un combat de dix ans

Initialement, cette plante a été importée par l’Homme sous nos latitudes pour son potentiel mellifère et esthétique.Mais ce végétal est devenu invasif. Ce ne serait pas un problème si cette plante annuelle aux racines superficielles ne laissait pas la berge à nu lors de la basse saison. Les terres ne sont plus retenues et s’érodent. Les cours d’eau se chargent en matière en suspension qui colmate le lit lors de la décantation. Les interstices entre cailloux dans les gravières deviennent inaccessibles, détruisant l’habitat de macro-invertébrés, et compliquant la ponte de certaines espèces de poissons.

Sur 22 communes du bassin de la Sambre

Résultat: les spécialistes constatent, d’une manière globale, une altération conséquente de la qualité de l’eau, ainsi qu’une raréfaction de la faune et de la flore qui y sont associées.

Depuis des années, des actions de lutte contre la prolifération de la balsamine de l’Himalaya sont menées. C’est le cas du Contrat de Rivière Sambre&Affluents qui couvrent 22 communes faisant partie du bassin-versant de cette rivière, à savoir une bonne part de l’Entre-Sambre-et-Meuse, côté hennuyer comme namurois.

Durant tout ce mois de juillet, six étudiants ont ainsi été engagés par le Contrat de Rivière pour sillonner les affluents de la Sambre et arracher les balsamines de l’Himalaya le long des rives.

"C’est la première fois que nous engageons autant d’étudiants pour cette tâche, confie Donatienne De Cartier, administratrice-déléguée du Contrat de Rivière Sambre&Affluents. Quand nous avons commencé cette action en 2013, nous n’en avions engagé qu’un seul, puis 2 en 2019 et 4 en 2020.Ce sont des étudiants en bio-ingéniérie ou en agronomie, notamment issus de l’école de Gembloux. Par leurs études, ils sont motivés et sensibilisés à la question des espèces invasives et savent comment agir. Ce travail est physique: il faut remonter les cours d’eau, sur 10 à 15 km, les pieds dans l’eau et arracher les plantes par tous les temps.Mais cela constitue une belle expérience de terrain qui fait bonne figure sur un CV."

Ces jeunes travaillent en binôme.Trois équipes sont actuellement à l’œuvre.Une première dans la partie namuroise du bassin avec l’Eau d’Yves, la Biesme, l’Orneau…Une seconde est active plus au nord: Jemeppe-sur-Sambre, Sombreffe, Pont-à-Celles.Un troisième binôme s’affaire du côté de Walcourt, de Beaumont, d’Erquelinnes, entre autres sur l’Eau d’Heure, la Biesmelle ou encore la Thyria.

Les résultats sont-ils à la hauteur des efforts consentis depuis 2013 et le début du programme d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya?

"Nous avançons bien, répond Donatienne De Cartier. Les étudiants constatent que la balsamine ne repousse plus après plusieurs passages étalés sur deux ou trois années de suite. C’est encourageant.Mais je pense qu’une dizaine d’années, au total, sera nécessaire pour éradiquer cette plante invasive de nos cours d’eau.Il est relativement facile de s’en débarrasser parce que ses racines sont superficielles."

Ce n’est pas le cas d’autres espèces invasives comme la renouée du Japon qui se reproduit principalement par bouturage au départ de fragments de tiges ou morceaux de rhizomes. Lors de simples entretiens de routes ou de déplacements de terre, elle peut facilement coloniser de nouveaux sites. Son éradication sera autrement plus difficile. Pour info, l’Union Européenne a établi une liste d’espèces cibles jugées préoccupantes. Cette liste et de précieux conseils sont consultables sur le site du SPW http://biodiversite.wallonie.be .

Chacun peut agir

Les particuliers peuvent aussi participer à l’éradication de la balsamine s’ils découvrent une petite population dans le fond de leur jardin ou au cours d’une promenade. Il suffit d’appliquer ces quelques conseils simples. Tout d’abord, arracher l’entièreté de la plante lorsqu’elle est en fleur mais pas encore en graines. Puis séparer les fleurs de la tige.Ensuite, plier la tige en morceaux puis la tordre comme pour l’essorer, écraser les racines. Disposer les restes en hauteur (ex: dans les branchages des arbres) ou les faire sécher sur un support bétonné, afin qu’ils ne soient pas en contact avec la terre.

Enfin, il est possible d’encoder ses observations d’espèces invasives sur la page: http://biodiversite.wallonie.be/fr/encodage-des-observations.html?IDC=6001

Certaines espèces invasives font l’objet d’un suivi scientifique ou de mesures de gestion prioritaires en Wallonie. Les observations de terrain peuvent aider. Pour chaque observation, il est préférable de joindre une photographie afin de faciliter la validation.