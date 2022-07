Ce 4 juillet, les protagonistes du chantier de rénovation de ce lieu de passage séculaire se sont réunis, pour tenter de trouver une solution et une reprise des travaux.

Pour rappel, ces derniers avaient commencé en septembre dernier et avaient été arrêtés un mois plus tard, en constatant que la Région wallonne les avait entamés sans permis et en envisageant une modification de l’apparence de l’ouvrage, alors que l’on se trouve là dans deux périmètres de classement.

L’Agence wallonne du Patrimoine et le SPW se sont donc réunis ce 4 juillet, avec la Commune, pour envisager la suite.On sait, depuis une indiscrétion de la députée Françoise Mathieux, que deux scénarios sont proposés à la Commune: une rénovation avec du tarmac au sol à la place des pavés, ou bien une restauration dans l’état originel, avec les pavés et sans autre modification, mais conditionnée à une reprise de l’ouvrage, ensuite, par la Commune.

"Le climat de la rencontre a été très serein, nous explique l’échevin local des Travaux, Francis Saulmont. Le SPW doit nous faire parvenir de nouveaux plans et, sur cette base, l’Agence du Patrimoine doit nous transmettre son avis. Une prochaine réunion officielle est prévue le 30 septembre."

D’ici là, donc, les travaux ne reprendront pas. On peut penser qu’il faudra patienter un deuxième hiver avec la déviation au centre-ville, au vu de la lente progression du dossier.