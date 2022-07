Des pilotes de jets réunis à l’Albatros Club de Gerpinnes (photos)

"On ne manquerait cet événement pour rien au monde , explique Ryan Schroeder, pilote luxembourgeois. Aujourd’hui, il s’agit davantage d’une rencontre entre passionnés mais le club de Gerpinnes est connu pour ses magnifiques shows organisés par le passé en présence de plusieurs centaines de spectateurs" , complète-t-il.

Cette concentration annuelle d’aéronefs miniatures s’est déroulée dans des conditions optimales pour le vol des jets. Il y avait un léger vent, beaucoup de luminosité et une pelouse parfaitement tondue. "Les pilotes s’arrangent entre eux pour occuper la piste. Tout se passe dans une ambiance conviviale où l’objectif est de passer un bon moment entre passionnés et de s’échanger des bons tuyaux" , explique Robert Denuit, président de l’Albatros Club de Gerpinnes.

Plus d’un demi-siècle d’existence

Le club existe depuis la fin de l’année 1968, soit plus d’un demi-siècle d’existence. "Notre association est propriétaire du terrain et des infrastructures. Il est donc important pour nous d’organiser ce type de manifestation pour faire rentrer un peu d’argent dans les caisses pour l’entretien du bâtiment et de la piste, qui est tondue chaque semaine" , détaille notre interlocuteur. Actuellement, le club compte 83 membres mais seulement 3 de moins de 35 ans.

"Les jeunes ne s’intéressent plus à l’aéromodélisme. Or, c’est plus simple qu’auparavant car on peut désormais acheter les avions entièrement conçus. Il y a quelques années, on recevait un kit qu’il fallait assembler, peindre, etc. Les modèles ont évolué tout comme les prix qui ont flambé" , constate Robert Denuit. Il faut compter environ 500 € pour un débutant qui souhaite se lancer dans cette passion. Le club dispose aussi d’un avion pour l’écolage des nouveaux adhérents.

"Les jets sont plus sophistiqués et ils coûtent donc beaucoup plus cher. Un modèle de base revient à 4000 € auquel il faut ajouter la somme de 1000€ pour une radio" , conclut le président du club. Avis aux amateurs, la cotisation annuelle du club est fixée à 110 € (assurance comprise).

www.albatros-club-gerpinnes.eu

« 5 à 6 minutes d’autonomie de vol »

«Mon père m’a transmis sa passion de l’aéromodélisme dès le plus jeune âge. J’ai débuté avec un avion à hélice jusqu’à mes 9 ans avant d’utiliser des modèles plus sophistiqués», confie Ryan Schroeder, pilote luxembourgeois. Ce dernier était venu avec un Grumman F9F Cougar, qui est un avion de chasse américain des années 1950.

«Cet appareil pèse 25 kg et il est doté d’une autonomie de vol de 5 à 6 minutes avec une consommation d’un litre de carburant par minute. C’est un appareil d’une valeur de 10 000 €, ce qui me fait dire qu’il perd de sa valeur quand il est en vol, là où le danger de crash est le plus important, et qu’il récupère sa valeur au sol», précise notre interlocuteur.

Durant le week-end, ce Luxembourgeois a enchaîné les vols sur la piste gerpinnoise qu’il apprécie pour sa longueur. «Cette année, les conditions sont optimales avec un léger vent, une météo pas trop chaude et beaucoup de luminosité», conclut Ryan Schroeder.