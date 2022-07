Des jeunes travailleurs ont jardiné dans l'entité d'Ham-sur-Heure-Nalinnes

Ceux-ci ont été affectés au Service Travaux dont le personnel avait bien besoin de renfort en cette période de vacances. Ces jobistes ont rejoint l’équipe Parcs et jardins dirigée par Frédéric Biebuyck. Leur mission consistait à embellir les différents villages de l’entité. Les jeunes ont entretenu et arrosé les parterres, tondu les pelouses, taillé les haies et aménagé les espaces verts à proximité et dans l’enceinte des écoles communales.

"Le jardinage, c’est quelque chose que j’aime faire à la base. À la maison, j’aide mes parents pour tondre la pelouse, tailler les haies. C’est la première fois que je participe à l’action Été Solidaire et c’est chouette de rencontrer de nouvelles personnes dans une bonne ambiance de groupe" , confie Noé, l’un des huit jobistes.

"Je ne partais pas en vacances en ce mois de juillet donc je voulais me rendre utile tout en gagnant de l’argent. Pour moi, le jardinage est une découverte. Ce n’est pas un travail de tout repos surtout lorsqu’il y a de fortes chaleurs. L’ambiance est top avec les autres jeunes" , informe Djibril. Les jobistes ont principalement concentré leurs efforts sur le parc du château communal, le village de Nalinnes-centre et les localités de Jamioulx et Marbaix-la-Tour.

En août, huit jeunes seront, à nouveau, engagés pour aider les ouvriers communaux à préparer les festivités de la procession et marche militaire Saint-Roch qui reviendra en force après deux années d’arrêt en raison de la pandémie.