Le concept du jeu est de trouver la meilleure association en un mot central, et douze autres, installés circulairement autour du plateau en forme de barre de navire. "Enfin, la meilleure… plutôt la même association que le capitaine, le joueur actif." Les joueurs, autant que le capitaine, prennent un point s’ils ont "pensé" comme ce dernier. " Inutile de vouloir piéger les autres, 13 mots est un jeu coopératif: les joueurs essaient tous ensemble d’obtenir le meilleur score commun."

Genèse d’un jeu

Passionné, devenir auteur était presque une suite logique pour Romain Loussert: " Dans tout loisir – cela vaut pour les amateurs de football –, il y a un moment où l’on ne peut s’empêcher de donner son avis. C’est le cas pour moi concernant les jeux de société. Puis à un moment, tu te dis: je vais le faire, moi aussi, pour voir."

L’idée de ce jeu est venue à Romain lors d’un retour en voiture, après une soirée jeu, bien entendu: " L’idée, c’est un mot unique à associer avec des mots autour, qui vont se réduire au fur et mesure. De retour à la maison, je me suis mis à élaborer un prototype, en puisant le matériel, comme des cartes de mots, dans d’autres jeux ."

Rapidement, il rassemble une série d’amis joueurs pour tester le concept: " On a fait plein de parties, des améliorations ont été apportées, puis on a laissé le tout maturer quelque temps."

De l’idée au produit

"La convergence de beaucoup de choses est nécessaire pour qu’une idée de jeu puisse être éditée ", explique Romain Loussert. La mode, les attentes d’un éditeur ou encore le rapport à l’humain apparaissent ainsi essentiels. " Dans le cas présent, l’éditeur, Cédrick Caumont, un ami, a directement été emballé." Comme auteur, Romain Loussert développe l’idée et écrit les règles du jeu: " L’éditeur, lui, passe de l’idée au produit fini, un temps de développement qui a nécessité deux ans."

Ce produit fini promet de beaux moments de fou rire en famille ou entre amis, et suscite un bel enthousiasme point de vue commercial: " Ça marche très bien, les boutiques en demandent beaucoup et tous les distributeurs sont ravis. On est sur un beau succès de lancement."

Ses jeux dynamisent le tourisme local

Natif de la région nantaise, Romain Loussert dépose ses valises à Bruxelles pour entamer des études d’ostéopathie à l’ULB. Il exerce quelques années dans la capitale. Déjà joueur – " des classiques quand j’étais plus jeune, puis pas mal de jeux vidéo dans l’adolescence » –, sa passion débute réellement il y a une douzaine d’années, en passant devant une boutique: " On a découvert deux, trois jeux, comme les Aventuriers du rail ou Agricola. On a alors commencé à bouffer du jeu. On en achetait un par semaine. "

À côté de sa profession paramédicale, il décroche alors son premier job dans le monde ludique, comme animateur pour la boîte de production Asmodée.

Via un confrère ostéopathe, Romain et sa famille découvrent Chimay il y a six ans et tombent amoureux de la région: "Nous sommes venus la première fois en juin. En décembre, nous achetions notre maison." Il y retrouve vite une vieille connaissance, Marc Sibille: " On se connaissait, mais je ne savais pas qu’il était d’ici."

Boulimique du ludisme, il contribue notamment à dynamiser le tourisme local, en imaginant le jeu de piste Le Secret de Chimay ou encore l’escape game dans les cachots de l’hôtel de ville, Les Trésors de l’abbaye.

Jamais rassasié, Romain Loussert s’investit dans l’unité scoute locale et dans les soirées jeux des ludiciens. Et après 13 mots, il devrait revenir bientôt avec d’autres concepts de jeux, imaginés seul… ou avec d’autres ludistes chimaciens confirmés.